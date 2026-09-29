VIDEO | Contador narró el horror que vivió al caer en una falsa oferta laboral en Bogotá: lo torturaron

Un contador, de 27 años, fue víctima de secuestro, tortura y extorsión en el sur de Bogotá tras ser engañado con una falsa oferta de trabajo que encontró por internet.

Tras caer en la atractiva oferta laboral, el joven fue citado en un punto de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, donde fue secuestrado y torturado por varias horas.

La familia de la víctima recibió videos en los que se ve al joven amarrado y siendo golpeado, con estas imágenes buscaban extorsionarlos con $50 millones para su rescate.

Detalles del secuestro de un contador en el sur de Bogotá

El contador llegó a una falsa cita laboral muy cerca del parque Entre Nubes, ubicado en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Al llegar al lugar, seis hombres armados lo abordaron, amenazaron y golpearon.

Una vez amarrado y en poder de los delincuentes, el contador se dio cuenta que sostenían conversaciones por videollamada con al menos otros cuatro miembros de la banda.

Durante el cautiverio le robaron inicialmente $15 millones entre sus pertenencias personales y a través de transferencias bancarias forzadas.

Además, exigían a la familia de la víctima $50 millones para dejarlo en libertad. Para presionar el pago, enviaban videos de las agresiones físicas a las que estaba siendo sometido.

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Secuestradores abandonaron al contador en otro punto de Bogotá

Los delincuentes al darse cuenta de que la familia no entregaría el dinero exigido y ante la intervención del Gaula de la Policía, los secuestradores abandonaron a la víctima en el sector de Villa Diana, otro punto del sur de Bogotá.

Las autoridades continúan con la investigación para desarticular esta peligrosa banda dedicada al hurto y secuestro a través de las falsas ofertas de empleo a través de redes sociales.

El modus operandi de estos delincuentes comienza con publicaciones de ofertas laborales falsas en internet. Una vez que las víctimas responden, los criminales establecen comunicación a través de WhatsApp y finalmente conciertan una cita presencial en lugares alejados o poco transitados del sur de Bogotá, donde ejecutan los secuestros.

Las autoridades recomiendan verificar la autenticidad de las ofertas laborales, investigar sobre las empresas oferentes, evitar acudir solo a entrevistas en lugares apartados y mantener informados a familiares sobre cualquier cita relacionada con búsqueda de empleo.