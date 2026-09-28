Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 28 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 28 de 2026
09:17 p. m.
09:17 p. m.
- Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta y del cuestionado empresario, Euclides Torres. También a sus familiares.
- Noticias RCN habló con la familia del soldado José Torres, asesinado por las disidencias de las Farc. Su cuerpo fue recuperado por el Comité de la Cruz Roja Colombiana.
- Habla la mujer torturada por nueve días en un apartamento de Kennedy por su expareja. Un juez envió al responsable a prisión.
- Entrevista del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, con la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Habla sobre la reconstrucción del departamento y especialmente la recuperación en Buenaventura.