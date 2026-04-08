Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 3 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 04 de 2026
12:45 a. m.
12:45 a. m.
- Estamos con la Fuerza Pública, con cada policía y militar que con valentía defiende nuestro país en selvas, carreteras, ríos y mares.
- 14 policías resultaron heridos en Cúcuta, Norte de Santander, tras el ataque terrorista registrado el fin de semana.
- Enorme hueco fiscal que dejaría el gobierno de Gustavo petro, según hallazgos de la Contraloría. Al parecer habría un resago millonario en obras.