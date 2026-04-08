Millonarios ganó su primer partido en 'El Campín': superó a Deportivo Pasto en casa

Millonarios logró ganar su primer partido del semestre en condición de local tras superar a Deportivo Pasto en el estadio 'El Campín' de Bogotá. El equipo logró quedarse con los tres puntos tras un 2-0 que les permite hilar su segunda victoria consecutiva.

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El equipo dirigido por Fabián Bustos sufrió para abrir el marcador debido a una gran actuación del portero visitante. Sin embargo, tras un tiro de esquina apareció Andrés Llinás para abrir el marcador y que el equipo manejara el encuentro con mayor tranquilidad.

Antes de terminar el primer tiempo, el equipo pudo ponerse en ventaja de dos goles tras un penal cometido sobre Rodrigo Contreras. Sin embargo, Leonardo Castro falló en el cobro, por lo que se fueron al descanso con una ventaja de apenas un gol.

Para la segunda mitad, Millonarios tuvo muchas opciones, pero nuevamente el portero de Pasto logró quedarse con el protagonismo, hasta que se dio una buena jugada colectiva donde Contreras la sirvió para Castro, quien en medio de una definición atropellada, puso el 2-0 definitivo para el 'Embajador'.