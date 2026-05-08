Shakira recreó su viral meme en el computador: ¿cómo lució tras más de 25 años?

No cabe duda de que las redes sociales e internet han logrado convertirse en una plataforma en donde algunos de los hechos más mediáticos y memorables, en el mundo del entretenimiento, se han consagrado como piezas únicas de recordación.

Los memes han sido parte de varias generaciones que han crecido acompañadas por algunos de los momentos más mediáticos de los años dorados de grandes artistas globales.

Shakira no se ha quedado atrás, pues su llegada temprana a la televisión le ha permitido vivir y atesorar una metamorfosis que ha quedado registrada milimétricamente frente a las cámaras nacionales e internacionales.

Por esto, en horas recientes, la mujer impactó a sus fanáticos al recrear una de las imágenes más mediáticas de su juventud que hoy en día es digna de memes, gifs y hasta stickers en WhatsApp.

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Shakira recreó su meme viral

Con el hashtag #letscreatetogether, la barranquillera sorprendió al compartir una fotografía, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde recreó la famosa foto suya en donde se le observa sentada en un escritorio y un computador.

La icónica imagen le ha dado la vuelta al mundo por lo que la intérprete de ‘Dai Dai’ decidió volverse a tomar la fotografía al manejar una versión original y acoplada a su vida actual.

Esta no buscó copiar exactamente la foto original, sino más bien actualizar su versión al mostrar el que ha sido su crecimiento en compañía de un público que la ha acompañado durante décadas.

Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo, aseguró la mujer en el post.

A diferencia de la primera foto, Shakira decidió no mostrarse junto a un computador ya que cambió este por una mesa de estudio más moderna en donde se observó una impresora que se encontraba imprimiendo la fotografía de un perro.

Aunque el ángulo de la captura es el mismo, la mujer hizo uso de una amplia variedad de colores más vivos para esta versión. Su vestimenta también cambió ya que, en vez de usar el color negro, lució un set blanco compuesto por una blusa, un pantalón tipo cargo y sus icónicos tenis blancos de plataforma.

El uso de posters tampoco hizo falta ya que, en la nueva oportunidad, se lograron ver especialmente pinturas, notas musicales y una aparente portada de una obra titulada ‘El sonido como lenguaje’.

Reacciones al meme viral de Shakira

La lluvia de reacciones y comentarios no se hizo esperar ya que miles de internautas exaltaron el buen manejo de las redes sociales que la mujer ha sabido implementar en sus contenidos.

“Shakira entendió la vibra, ella siendo icónica 2.0, gracias por actualizarnos el meme, solo le cambió el color del cabello, no ha cambiado nada, la evolución del meme, nos dejaste locas”, fueron algunas de las reacciones.