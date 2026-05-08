Envían a prisión a pareja investigada por presunto abuso sexual y maltrato contra su hija en Ocaña

Una pareja fue enviada a un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías, tras ser señalada de presuntamente cometer delitos sexuales y actos de violencia contra su hija menor de edad en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Según información revelada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido entre 2025 y lo corrido de este año.

Fiscalía investiga presuntos abusos contra una menor de edad

La investigación del caso permitió establecer que los dos procesados, al parecer, habrían realizado en varias ocasiones actos sexuales en presencia de la menor.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional, entre 2025 y lo corrido de este año, la pareja habría realizado en varias oportunidades actos de naturaleza sexual entre sí, en presencia de la víctima”.

Adicional a esto, el informe también reveló que la niña habría sido víctima de agresiones físicas y amenazas de muerte, además de otras conductas que son materia de investigación.

Según el ente investigador, existen indicios de que la menor era golpeada de manera frecuente y que, presuntamente, sus padres le suministraban medicamentos para inducir el sueño.

Los hechos investigados habrían ocurrido en la vivienda donde residía la familia, ubicada en el sector de Marabelito, en Ocaña.

“La menor de edad habría sido maltratada con golpes y amenazas de muerte. Además, le suministraban medicamentos para dormir y no le proporcionaban alimentos”.

Los delitos imputados por la Fiscalía

Con base en los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a la pareja los delitos de acto sexual con menor de 14 años agravado y violencia intrafamiliar.

Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Mientras avanza el proceso judicial, el juez determinó que ambos permanecerán privados de la libertad en un centro penitenciario como medida preventiva.