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Canciller de Israel viajará a Ecuador y luego a Colombia para posesión de De la Espriella

El gesto refleja el interés de Israel por fortalecer vínculos con una región marcada por el ascenso de gobiernos de derecha.

Fotos: AFP

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AFP

agosto 05 de 2026
07:05 a. m.
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El canciller israelí, Gideon Saar, emprendió este miércoles una gira por Ecuador y Colombia, donde participará en la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, en un gesto que refleja el interés de Israel por fortalecer vínculos con una región marcada por el ascenso de gobiernos de derecha.

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Visita de Gideon Saar en Quito

Saar se convirtió en el primer ministro de Exteriores israelí en visitar territorio ecuatoriano en 44 años, según informó su oficina en un comunicado. En Quito, tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa y firmar instrumentos bilaterales que buscan ampliar la cooperación entre ambos países.

“Mediante esfuerzos diplomáticos decididos y sistemáticos, hemos logrado fortalecer y renovar las relaciones de Israel con muchos países de América Latina”, destacó Saar en su declaración oficial.

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Restablecimiento de lazos entre Israel y Colombia

El viernes, el jefe de la diplomacia israelí llegará a Bogotá para representar a su país en la posesión de De la Espriella, quien ha prometido restablecer de inmediato las relaciones con Israel, rotas durante el mandato del presidente saliente Gustavo Petro por su rechazo a la ofensiva en Gaza.

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El nuevo mandatario colombiano, cercano a Donald Trump, también anunció que trasladará la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo la decisión de Estados Unidos y de un reducido grupo de naciones. Israel considera Jerusalén su capital “eterna e indivisible”, aunque la mayoría de la comunidad internacional no reconoce ese estatus debido a las reivindicaciones palestinas.

En paralelo, otros líderes de la región como el presidente argentino Javier Milei y la mandataria peruana Keiko Fujimori han expresado respaldo a Israel, lo que evidencia un giro diplomático en América Latina frente a las críticas que persisten en Europa y otras partes del mundo por la guerra en Gaza.

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