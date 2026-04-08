¿Audífonos a alto volumen? La razón por la que sus oídos están envejeciendo

En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, la conversación pública suele centrarse en el empleo, la educación o la salud mental. Sin embargo, un peligro silencioso se incuba a diario en las orejas de millones de jóvenes: los hábitos de escucha diarios están provocando que sus oídos envejezcan a un ritmo acelerado.

La forma actual de consumir videojuegos, maratonear series y escuchar música durante horas ha transformado de manera drástica la exposición al ruido. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo real de sufrir pérdida auditiva debido a prácticas de escucha inseguras.

El principal factor de riesgo en la rutina diaria es el uso prolongado de audífonos de inserción (in-ear). Al posicionarse tan cerca del tímpano, utilizarlos a más del 60% de su capacidad durante varias horas genera un impacto sonoro equivalente a estar parado junto al motor de un avión despegando.

Expertos en salud auditiva advierten que las células del oído interno no tienen la capacidad de regenerarse ni cuentan con un botón de reinicio. Un hábito inadecuado adoptado a los 20 años condicionará de forma irreversible la calidad de audición en las décadas posteriores.

Las señales de alerta que suelen ignorarse

En las etapas iniciales, el deterioro auditivo suele camuflarse como fatiga o cansancio pasajero. Entre los síntomas más comunes de alarma se encuentran:

Pedir con frecuencia que repitan las frases en una conversación.

Percibir que las personas a su alrededor "hablan entre dientes" o murturan en lugares concurridos como restaurantes o salones de clase.

Subir progresivamente el volumen del televisor o del teléfono celular.

Experimentar fatiga mental extrema al final del día, producto del esfuerzo que realiza el cerebro para procesar sonidos distorsionados.

Frente a este panorama, especialistas de GAES, una marca Amplifon, señalan que el uso de la tecnología no tiene por qué estar peleado con la salud auditiva. Para prevenir daños irreversibles, recomiendan aplicar la regla del 60/60: limitar el volumen de los dispositivos a un máximo del 60% y no utilizarlos por más de 60 minutos continuos sin hacer una pausa de descanso.

Asimismo, invitan a la población joven a realizarse chequeos preventivos y aprovechar las valoraciones auditivas sin costo que ofrece la entidad. Detectar a tiempo cualquier anomalía y corregir los hábitos cotidianos es la única garantía para conservar el oído sano y mantener la conexión con el entorno en el futuro.