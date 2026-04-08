Mañana Express martes 4 de agosto de 2026
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Mañana Express
agosto 04 de 2026
10:00 a. m.
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- Un profesor en Cauca cuenta el horror de la guerra en ese departamento. Los enfrentamientos de los grupos criminales tienen a los niños sin clases, sin infancia y llenos de miedo.
- En primicia, conocimos la carta con la que el comisionado de Paz, Otty Patiño, pidió al Inoec que trasladara a un peligroso criminal a una cárcel de mediana seguridad como supuesto gesto de paz.
- En medio de un operativo cayó un presunto delincuente que se encontraba en un proceso de paz con el gobierno.