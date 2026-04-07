Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 6 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 07 de 2026
12:39 a. m.
12:39 a. m.
- La tripulación de la misión Artemis II llegó al punto más alejado de la Tierra y sobrevoló el lado oscuro de la Luna. Por primera vez, la humanidad conoce imágenes de esta cara nunca antes vista del satélite.
- La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó vacaciones y una licencia no remunerada hasta el 21 de junio a Ricardo Roa, presidente de la organización.
- Sigue la polémica por las reuniones entre el exdirector de la DNI y el abogado de alias Papá Pitufo, 'el zar del contrabando'. AL parecer, el exfuncionario habría ofrecido al abogado algunos beneficios para su cliente.