Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 6 de abril de 2026

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abril 07 de 2026
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  • La tripulación de la misión Artemis II llegó al punto más alejado de la Tierra y sobrevoló el lado oscuro de la Luna. Por primera vez, la humanidad conoce imágenes de esta cara nunca antes vista del satélite.
  • La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó vacaciones y una licencia no remunerada hasta el 21 de junio a Ricardo Roa, presidente de la organización.
  • Sigue la polémica por las reuniones entre el exdirector de la DNI y el abogado de alias Papá Pitufo, 'el zar del contrabando'. AL parecer, el exfuncionario habría ofrecido al abogado algunos beneficios para su cliente.
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