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Colombianos arrancan acción internacional: prográmese con la Sudamericana y Libertadores

Este martes, miércoles y jueves los equipos colombianos debutarán en los torneos internacionales. Prográmese con las jornadas.

Colombianos
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 07 de 2026
06:46 a. m.
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Este martes 7 de abril comenzará oficialmente el camino de los equipos colombianos en los torneos internacionales de la Conmebol 2026, con una semana cargada de emoción, expectativa y partidos de alto nivel tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Desde este martes y hasta el jueves, seis clubes del país saldrán a escena con la ilusión de arrancar con pie derecho en la fase de grupos.

Semana clave para los clubes colombianos en Libertadores

La acción en la Copa Libertadores abrirá con Deportes Tolima, que este martes recibirá a Universitario de Perú en Ibagué a partir de las 9:00 de la noche, en un duelo que marcará el inicio del reto internacional para el cuadro pijao.

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La programación continuará el miércoles 8 de abril con doble presencia colombiana. Primero será el turno de Independiente Medellín, que enfrentará en el Atanasio Girardot a Estudiantes de La Plata desde las 7:00 p.m., en un choque de alta exigencia ante uno de los históricos del continente. Más tarde, Junior de Barranquilla asumirá uno de los desafíos más complejos de la jornada cuando se mida frente a Palmeiras a las 7:30 p.m., buscando hacerse fuerte ante uno de los favoritos al título.

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El cierre para los representantes colombianos en Libertadores llegará el jueves 9 de abril con Independiente Santa Fe, que en El Campín se verá las caras con Peñarol a las 9:00 p.m., en un compromiso que promete gran ambiente y una importante asistencia de hinchas capitalinos.

Millonarios y América, por el golpe en Sudamericana

En la Copa Sudamericana, los focos estarán puestos inicialmente en Millonarios, que debutará este martes 7 de abril frente a O’Higgins en territorio chileno desde las 7:00 p.m. El equipo embajador buscará comenzar sumando fuera de casa en un grupo que se proyecta bastante competitivo.

Por su parte, América de Cali hará su estreno el jueves 9 de abril, cuando visite a Macará en Ecuador a las 7:30 p.m. El conjunto escarlata intentará aprovechar este primer examen internacional para tomar confianza y posicionarse desde temprano en la lucha por la clasificación.

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Será, sin duda, una semana determinante para medir el verdadero nivel de los clubes colombianos en el plano continental, con rivales de peso y la obligación de responder desde la primera fecha.

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