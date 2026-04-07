Misión Artemis II viene de regreso a la Tierra, tras haber nombrado dos cráteres lunares

La misión Artemis II ha marcado un hito sin precedentes en la exploración espacial al establecer un nuevo récord de distancia, de 406.771 kilómetros de la Tierra, superando así la marca impuesta por la histórica Apolo 13 en la década de los 70.

Este logro fue celebrado desde el control de misión en Houston por Jenni Gibbons, que manifestó a la tripulación que "en nombre de toda la humanidad, están yendo más allá de esa frontera".

En palabras del canadiense Jeremy Hansen, la misión Artemis II busca desafiar a las generaciones actuales y futuras de astronautas para superar la marca, en poco tiempo.

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Otros hitos de la Misión Artemis II en la órbita lunar:

Tras completar el sobrevuelo por el satélite natural, los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen emprendieron este martes su viaje de regreso a la Tierra "trayectoria de retorno libre", un trayecto que se extenderá por aproximadamente cuatro días.

A su paso por la órbita lunar, los tripulantes observaron un eclipse solar poco después de iniciar su regreso y capturaron perspectivas únicas de la superficie completa y circular de la Luna, gracias a su formación especializada en geología.

Uno de los momentos más críticos y memorables de la expedición ocurrió cuando la cápsula Orión pasó por detrás de la Luna, dejando a los astronautas en un aislamiento total de comunicaciones con la Tierra durante 40 minutos.

En ese lapso, la tripulación fue testigo de la puesta y salida de nuestro planeta desde la oscuridad del espacio. Al restablecerse el contacto, Christina Koch expresó conmovida que "es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra", tras el silencio radial y añadió: "Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros".

Emotividad y reconocimiento a 406.000 kilómetros de casa:

El reconocimiento a la labor de los cuatro astronautas llegó incluso desde la Casa Blanca. El presidente Donald Trump se comunicó con ellos el lunes para felicitarlos por haber hecho "historia". Durante la conversación, el mandatario estadounidense calificó a los tripulantes de Artemis II como "pioneros modernos" y destacó que "tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo".

La jornada también estuvo cargada de simbolismo y emotividad cuando la tripulación propuso nombres para dos accidentes geográficos lunares; el primero, "Integrity", en honor al apodo de su nave, y el segundo, "Carroll", como tributo a la difunta esposa del comandante Wiseman, que falleció a causa del cáncer, en 2020.

Con la voz quebrada por la emoción, Hansen señaló que ese lugar es ahora "un punto brillante en la Luna", gesto que fue recibido con un minuto de silencio en Houston. La NASA confirmó que presentará ambas propuestas ante la Unión Astronómica Internacional para su registro oficial.