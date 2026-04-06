Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 6 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 06 de 2026
08:20 a. m.
08:20 a. m.
- Conmoción en Vistahermosa, Meta, luego del hallazgo sin vida de dos hermanitos de 5 y 8 años al interior de un congelador.
- Continúa el plan retorno y la siniestralidad ha sido la constante. De acuerdo con las autoridades, 72 personas murieron y 300 resultaron heridas por cuenta de accidentes de tránsito esta Semana Santa.
- El gobernador de Antioquia presentará ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra la resolución que suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas de crimen organizado.