Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 6 de abril de 2026

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abril 06 de 2026
08:20 a. m.
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  • Conmoción en Vistahermosa, Meta, luego del hallazgo sin vida de dos hermanitos de 5 y 8 años al interior de un congelador.
  • Continúa el plan retorno y la siniestralidad ha sido la constante. De acuerdo con las autoridades, 72 personas murieron y 300 resultaron heridas por cuenta de accidentes de tránsito esta Semana Santa.
  • El gobernador de Antioquia presentará ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra la resolución que suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas de crimen organizado.
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