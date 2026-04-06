Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 6 de abril de 2026

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Santa Fe inicia la Copa Libertadores y así llegan Peñarol, Corinthians y Platense. Conozca el presente de sus rivales en el grupo E.

Tras un año de investigación, autoridades desmantelan una estructura vinculada a asesinatos, narcotráfico y torturas, que operaba con millonarias rentas ilegales en varias zonas de la ciudad.