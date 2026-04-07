Alarma delató a hombre que había robado un carro en Bogotá: tiene un extenso prontuario

El protagonista de este suceso fue un hombre de 60 años, quien pretendía engañar a los policías después de robar un carro en Bogotá.

Este caso se dio en el sector del Olaya y las cámaras grabaron el momento en el que lo sorprendieron. A plena luz del día del lunes 6 de abril, este hombre estacionó el carro de color azul oscuro y aparentó revisar una anomalía.

Hombre ya había estado en la cárcel

Resulta que el vehículo tenía prendida la alarma y el hombre no podía desactivarla. Esto despertó la atención de dos uniformados, quienes se ubicaron al frente e inspeccionaron la placa. Las sospechas aumentaron por la actitud extraña de esta persona.

La sorpresa llegó al comprobar que el carro había sido robado bajo la modalidad de halado. El dueño contó que este hombre de 60 años se lo robó mientras atendía una cita médica. Cuando se iba a devolver para su casa, no encontró el vehículo en donde lo había estacionado.

Durante la captura, presentó documentos falsos, dos controles y nueve llaves maestras que usó para robar otros vehículos. Además, tiene más de un antecedente por hechos similares, incluyendo una privación de la libertad en 2017.

Cuatro vehículos fueron recuperados

Con base en el Sistema de Información Estadística, Delincuencial y Contravencional de la Policía, febrero cerró con 174 hurtos de automotores en Bogotá. Las localidades con más reportes fueron Kennedy, Engativá, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. En comparación con enero, hubo una reducción del 22.9% reflejada en 45 casos menos.

Hace pocos días, la Policía logró recuperar cuatro carros de alta gama en la localidad de Barrios Unidos, más específicamente en el barrio Siete de Agosto. Horas antes, delincuentes entraron a un local para llevarse dos automóviles y dos camionetas que, en conjunto, cuestan cerca de mil millones de pesos.

Los vehículos estaban escondidos en parqueaderos y vías de los barrios Molinos, Palermo y Claret.