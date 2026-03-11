Susto en La Casa de los Famosos: participante tuvo que recibir atención médica urgente

Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron una nueva semana con varios cambios en las dinámicas, problemas de convivencia y enfrentamientos entre las parejas que se han conformado durante la competencia.

La gran tensión que se ha vivido ha generado que algunos participantes presenten algunas afectaciones de salud por lo que, en la gala más reciente, una de las jugadores tuvo que ausentarse de una importante prueba para tener que recibir atención médica.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos?

Se trata de Beba de la Cruz, quien en las semanas más recientes ha manifestado sentir serios problemas de salud al tener leves sospechas de presentar un embarazo. Esto a raíz de que señaló tener un retraso en su ciclo menstrual, mareos, náuseas, temblores, entre otros síntomas de gravedad.

Pese a que la mujer se realizó una prueba de embarazo que dio como resultado el símbolo negativo, durante la gala más reciente la creadora de contenido presentó fuertes síntomas que la llevaron a requerir atención médica con urgencia.

Por esta razón, Beba no logró participar en dicha actividad por lo que el ‘Jefe’ tendrá que determinar cuál será su futuro en la competencia. Así mismo, para dicha jornada estaba prevista la visita de su esposo. No obstante, dicho encuentro tuvo que posponerse.

¿Cómo fue el congelado de Beba de la Cruz?

La mujer logró salir de la atención médica, de modo que, volvió a encontrarse con sus compañeros en medio de la sala del lugar. Sin embargo, antes de que los participantes se fueran a sus respectivas habitaciones, el ‘Jefe’ decidió intervenir al congelar a todos.

Fue en dicho instante cuando ingresó a la casa el esposo de la jugadora, quien sorprendió no solo a su pareja, sino a varios jugadores. En medio del emotivo momento, Beba no dudó en ocultar sus lágrimas, de modo que, el hombre decidió quitarse su camisa para que su esposa lo pudiera recordar.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar ya que Valentino Lázaro exaltó la condición física del esposo de su amiga al denominarlo como un “papasito”.