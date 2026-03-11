CANAL RCN
Tendencias

Susto en La Casa de los Famosos: participante tuvo que recibir atención médica urgente

La participante angustió a sus compañeros tras presentar distintos síntomas que afectaron su salud.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
06:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron una nueva semana con varios cambios en las dinámicas, problemas de convivencia y enfrentamientos entre las parejas que se han conformado durante la competencia.

La gran tensión que se ha vivido ha generado que algunos participantes presenten algunas afectaciones de salud por lo que, en la gala más reciente, una de las jugadores tuvo que ausentarse de una importante prueba para tener que recibir atención médica.

Polémica: participante pidió perdón al ser sancionado en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

Polémica: participante pidió perdón al ser sancionado en La Casa de los Famosos

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos?

Se trata de Beba de la Cruz, quien en las semanas más recientes ha manifestado sentir serios problemas de salud al tener leves sospechas de presentar un embarazo. Esto a raíz de que señaló tener un retraso en su ciclo menstrual, mareos, náuseas, temblores, entre otros síntomas de gravedad.

Pese a que la mujer se realizó una prueba de embarazo que dio como resultado el símbolo negativo, durante la gala más reciente la creadora de contenido presentó fuertes síntomas que la llevaron a requerir atención médica con urgencia.

Por esta razón, Beba no logró participar en dicha actividad por lo que el ‘Jefe’ tendrá que determinar cuál será su futuro en la competencia. Así mismo, para dicha jornada estaba prevista la visita de su esposo. No obstante, dicho encuentro tuvo que posponerse.

“Una ridiculez”: novia de Tebi reacciona a sus coqueteos con Alexa en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

“Una ridiculez”: novia de Tebi reacciona a sus coqueteos con Alexa en La Casa de los Famosos

¿Cómo fue el congelado de Beba de la Cruz?

La mujer logró salir de la atención médica, de modo que, volvió a encontrarse con sus compañeros en medio de la sala del lugar. Sin embargo, antes de que los participantes se fueran a sus respectivas habitaciones, el ‘Jefe’ decidió intervenir al congelar a todos.

Fue en dicho instante cuando ingresó a la casa el esposo de la jugadora, quien sorprendió no solo a su pareja, sino a varios jugadores. En medio del emotivo momento, Beba no dudó en ocultar sus lágrimas, de modo que, el hombre decidió quitarse su camisa para que su esposa lo pudiera recordar.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar ya que Valentino Lázaro exaltó la condición física del esposo de su amiga al denominarlo como un “papasito”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Polémica: participante pidió perdón al ser sancionado en La Casa de los Famosos

La casa de los famosos

“Una ridiculez”: novia de Tebi reacciona a sus coqueteos con Alexa en La Casa de los Famosos

Animales

¿A qué edad se considera viejo un perro o un gato? Veterinarios lo explican

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de marzo de 2026

Resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del martes 10 de marzo de 2026. Consulte aquí los números ganadores del último sorteo.

Atlético Nacional

Atlético Nacional goleó como visitante a Junior y es el nuevo líder del FPC: vea los goles

Atlético Nacional goleó 0-4 a Junior en Barranquilla y se convirtió en el nuevo líder de la Liga BetPlay. Vea los goles del partido.

Invima

Invima pide no consumir producto infantil que circula sin registro sanitario

Venezuela

Lo que buscaría acordar el Gobierno Nacional con Delcy Rodríguez en reunión clave en frontera

Brasil

Brasil exige a TikTok rendir cuentas por videos que incitan violencia contra mujeres