Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 15 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 16 de 2026
12:09 a. m.
12:09 a. m.
- Tras más de una década, James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. El anuncio se dio luego de que se conociera su llegada al Atlético Nacional.
- Campesinos en Tibú, Norte de Santander, fueron perseguidos y atacados por drones cargados con explosivos que pertenecerían a grupos criminales.
- El Gaula y la Policía lograron la liberación de ochos personas que se encontraban secuestradas por el ELN en el Catatumbo.