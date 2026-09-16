Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 15 de septiembre de 2026

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septiembre 16 de 2026
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  • El Gaula y la Policía lograron la liberación de ochos personas que se encontraban secuestradas por el ELN en el Catatumbo.
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