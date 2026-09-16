Álvaro Montero fue figura y Boca Juniors avanzó a semifinales

Álvaro Montero tuvo una actuación clave en el empate 1-1 de Boca Juniors ante São Paulo, resultado que le permitió al 'Xeneize' avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors sufrió hasta el último minuto, pero consiguió su boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino empató 1-1 ante São Paulo y, gracias al 1-0 conseguido en el partido de ida, se impuso 2-1 en el marcador global.

En una noche de tensión en Brasil, Álvaro Montero apareció cuando su equipo más lo necesitaba. El arquero colombiano fue titular y tuvo una intervención determinante durante el primer tiempo para mantener con vida a Boca.

Al minuto 37, un cabezazo de Danielzinho parecía encaminado al fondo de la red. Sin embargo, Montero reaccionó a tiempo y, junto con el travesaño, evitó que São Paulo se pusiera en ventaja.

La acción fue una de las intervenciones más importantes del colombiano en el encuentro y llegó en un momento en el que el conjunto brasileño buscaba con insistencia el gol.

¿Qué dijo Álvaro Montero después de la clasificación de Boca?

Luego del partido, el arquero colombiano celebró el avance del equipo, aunque también reconoció que todavía hay aspectos por corregir.

Feliz de haber avanzado, el grupo trabajó muy bien, hay que acostumbrarnos a vivir estas instancias, señaló Montero.

El guardameta también destacó el esfuerzo colectivo durante una serie exigente y agregó: “Hay cosas que mejorar, pero bien por el sacrificio del equipo”.

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Sus palabras reflejaron el ambiente dentro del vestuario de Boca después de conseguir una clasificación que se definió por detalles y que tuvo al equipo resistiendo durante buena parte del compromiso.

¿Contra quién jugará Boca Juniors en semifinales?

Con el empate en Brasil, Boca Juniors cerró la serie con un global de 2-1 y aseguró su presencia entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

Ahora tendrá como próximo rival a Vasco da Gama, que viene de eliminar a Independiente Santa Fe en los cuartos de final.

La clasificación también tuvo presencia colombiana por partida doble. Además de Montero, Sebastián Villa ingresó durante la última media hora del tiempo reglamentario y participó del tramo definitivo del encuentro.

Para Montero, la actuación ante São Paulo representa además un momento importante en su proceso con Boca, al responder en una de las acciones más exigentes del partido y contribuir a que el equipo argentino mantuviera la ventaja obtenida en el encuentro de ida.

El 'Xeneize' ya está en semifinales y ahora tendrá frente a sí una serie ante Vasco da Gama que promete nuevos capítulos para el equipo argentino y para sus representantes colombianos.