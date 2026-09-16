UNGRD inició pagos del apoyo económico de vivienda para los afectados por el terremoto en Buenaventura y Roldanillo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó el inicio de los pagos del apoyo económico temporal de vivienda en los municipios de Buenaventura y Roldanillo, destinados a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El director general de la entidad, David Santiago Tamayo, explicó que “hoy iniciamos en Buenaventura los pagos del apoyo económico temporal para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto con una inversión superior a 4.062 millones de pesos”.

Apoyo en Buenaventura y Roldanillo

En Buenaventura, la inversión supera los $4.062 millones, mientras que en Roldanillo se destinaron más de $772 millones para los hogares beneficiarios. “Mañana comenzaremos la entrega de este apoyo en Roldanillo, donde destinaremos más de 772 millones para los hogares beneficiarios”, señaló Tamayo.

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Ambos municipios se suman a Chocó y Cali, territorios donde ya se había iniciado la entrega de este respaldo económico para contribuir a una solución temporal de vivienda.

Reclamo de recursos y verificación

Los recursos corresponden al primer mes de apoyo para los hogares que perdieron su vivienda o cuya casa fue registrada como no habitable. Los beneficiarios fueron inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) por las entidades territoriales y verificados por la UNGRD.

Tamayo precisó que “los jefes de hogar podrán reclamar los recursos durante 15 días calendario en los puntos SuperGIROS de su territorio presentando su documento de identidad original”.

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La entidad anunció que los pagos continuarán en los demás territorios afectados “una vez se completen los trámites administrativos requeridos para su entrega”.