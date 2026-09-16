VIDEO | Helicóptero de noticias se estrelló en Los Ángeles mientras cubría un accidente

En la noche de este 15 de septiembre se registró un trágico accidente en un barrio de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que un helicóptero de un reconocido medio de comunicación se accidentara.

Según la información brindada por los Bomberos, la aeronave se encontraba cubriendo en vivo el choque entre una camioneta y un autobús en el área de Chatsworth cuando se escuchó la fuerte explosión.

Helicóptero se estrelló en plena transmisión en vivo

Informes preliminares indican que el trágico accidente dejó tres personas muertas.

Imágenes aéreas mostraron el gran incendio que parecía involucrar contenedores de carga y autos, además de los restos del helicóptero. Los rotores y la cola de la aeronave destrozados se veían entre las llamas.

Luego de conocerse el caso, las autoridades no lograron dar un informe detallado que confirmara la identidad de las personas a bordo del helicóptero. Fue la policía la que confirmó que se trataba de un helicóptero de un medio de comunicación.

Tiempo después, la cadena local afiliada a NBC4 informó en vivo que no podía establecer contacto con su tripulación y durante una transmisión en vivo, la presentadora de noticias Colleen Williams confirmó que el helicóptero que se estrelló pertenecía a la estación local de noticias.

"Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación", dijo Williams.

Varios integrantes del cuerpo de bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia.

La información conocida de primera mano reveló que cuatro personas fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.

Así lo confirmó un comunicado: “cuatro pacientes han sido evaluados. Se ha determinado que tres pacientes han fallecido en el lugar. Un paciente fue trasladado a un hospital local en condición desconocida”.

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Cabe mencionar que, en Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, los medios de comunicación suelen competir, agresivamente, por los cubrimientos noticiosos.

Muchas cadenas reconocidas usan las coberturas aéreas para cubrir los accidentes, incendios e incluso, persecuciones policiales.