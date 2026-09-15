Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 15 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 15 de 2026
05:40 p. m.
05:40 p. m.
- En el día más peligroso de la semana para comercios en Bogotá se registra un robo cada 58 minutos
- Hermano de Daniel Quintero no aceptó cargos por presuntos hechos de corrupción
- Rompió el silencio la trabajadora de una tienda de ropa que debió devolverse descalza a su casa