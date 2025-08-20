CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 19 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
06:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La masacre en una finca del municipio de El Colegio, Cundinamarca. Según autoridades, hombres armados abrieron fuego contra varias personas que departían en una finca de recreo. Tres personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas.
  • El fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que revoca la medida de prisión domiciliaria impuesta por la juez 44 contra el expresidente Álvaro Uribe.
  • Se cumple una semana de la desaparición de Valeria Afanador, la niña de 10 años que fue vista por última vez en su colegio, en zona rural de Cajicá. Las autoridades aumentaron la recompensa a $70 millones.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 19 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 19 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 19 de agosto de 2025

Otras Noticias

Secretaria de Movilidad

Señal de parqueo con una 'X': casos puntuales donde se les aplica sanción a conductores

Conozca todo lo que debe saber sobre esta dudosa señal de tránsito.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Un día para tomar decisiones conscientes, cuidar vínculos y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Bogotá

Violento atraco en Bogotá: ladrones amenazaron con armas para llevarse millonaria mercancía

Atlético Nacional

¿Exagerado? Salió a la luz el video de la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores

Venezuela

Cartel de los Soles de Nicolás Maduro es el blanco de los buques de EE. UU. que rodean Venezuela