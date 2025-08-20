Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 19 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 20 de 2025
06:00 a. m.
- La masacre en una finca del municipio de El Colegio, Cundinamarca. Según autoridades, hombres armados abrieron fuego contra varias personas que departían en una finca de recreo. Tres personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas.
- El fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que revoca la medida de prisión domiciliaria impuesta por la juez 44 contra el expresidente Álvaro Uribe.
- Se cumple una semana de la desaparición de Valeria Afanador, la niña de 10 años que fue vista por última vez en su colegio, en zona rural de Cajicá. Las autoridades aumentaron la recompensa a $70 millones.