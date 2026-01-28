Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 27 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 28 de 2026
- Colombia impondrá aranceles a más productos importados desde Ecuador. Según la ministra de Comercio, este viernes se conocerán esos decretos.
- Habitantes de El Plateado, Cauca, vivieron horas de horror tras ser atacados con drones cargados con explosivos. En medio del atentado, un menor perdió la vida.
- El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España eliminó en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, y lo hizo con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.