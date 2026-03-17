CANAL RCN
Colombia

Funcionarios y contratistas de la SIC fueron sancionados por extralimitarse en visitas a la Registraduría y Cancillería

La decisión adoptada por la Procuraduría incluye, también, las visitas realizadas a los Fondos Rotatorios de estas entidades, para verificar presuntas prácticas fraudulentas en los contratos con Thomas Greg & Sons.

Foto: Captura pantalla Procuraduría General
Foto: Captura pantalla Procuraduría General

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
10:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por 12 meses al entonces superintendente delegado para la protección de la competencia, Francisco Melo Rodríguez, y a otros tres funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por extralimitarse en sus funciones en las visitas realizadas, en marzo del 2024, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Cancillería de Colombia y sus Fondos Rotatorios.

Además, sancionó con la inhabilidad para contratar con el Estado durante cinco años y una multa equivalente a los 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) a 12 contratistas de la SIC, que también participaron de las visitas.

Escándalo por contrato de $14 mil millones para cámaras en Bogotá: investigan presuntas fallas
RELACIONADO

Escándalo por contrato de $14 mil millones para cámaras en Bogotá: investigan presuntas fallas

“El ente de control”, se lee en un comunicado, “comprobó que el equipo comisionado por el superintendente delegado, conformado por profesionales y contratistas, actuó como ‘el Despacho’ para solicitar acceso a celulares personales e institucionales para extraer información sensible, aduciendo que estaban facultados para averiguar lo relacionado con la contratación de las entidades visitadas, con lo cual se concretó la extralimitación”.

¿Afectaciones a la intimidad y al habeas data?

Las visitas fueron pactadas para verificar supuestas prácticas fraudulentas de favorecimiento en los contratos firmados con la empresa Thomas Greg & Sons para la expedición de cédulas y pasaportes; sin embargo, se habría actuado de manera irregular al violar la reserva legal y realizar réplicas exactas de dispositivos o espejos forenses.

Kevin Acosta murió por "negligencia de la Nueva EPS" por falta de suministro del medicamento: Procuraduría
RELACIONADO

Kevin Acosta murió por "negligencia de la Nueva EPS" por falta de suministro del medicamento: Procuraduría

“Para la Procuraduría estas actuaciones de los disciplinados afectaron los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data, al incluir censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales, entre otros, a pesar de que previo a las visitas se realizó la socialización del objeto denunciado para la protección de la competencia, afectando el servicio público y la confianza ciudadana en los controles de competencia”.

Además, indicó que “para efectos de la ejecución de la sanción, en caso de que los servidores públicos suspendidos no se encuentren en desempeño del cargo, la falta se convertirá en pecuniaria sin perjuicio de la inhabilidad”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

El “hombre de los maletines” llenos de dinero en el caso de la UNGRD fue llamado a declarar

Aerocivil

Revelan lo que realmente pasó cuando un helicóptero militar invadió pista y obligó a un avión a frenar en El Dorado

EPS

Paciente con discapacidad visual se enfrenta a seis horas de fila sin que la Nueva EPS le entregue sus medicamentos

Otras Noticias

Fútbol Profesional Colombiano

Millonarios aplastó a Nacional y se metió a los ocho mejores: mire los goles del embajador

Los azules le propinaron otro duro golpe a los verdolagas, esta vez en su casa.

Brasil

Brasil pone en marcha medidas clave para restringir redes sociales en menores

Las acciones buscan evitar que caigan en redes ilegales o accedan a contenido no permitido para ellos.

La casa de los famosos

Caos y lágrimas: Alejandro Estrada rompió en llanto tras bochornosa pelea en La Casa de los Famosos

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy martes 17 de marzo de 2026

Cuidado personal

Medicina estética: el nuevo interés de los pacientes para adquirir tratamientos naturales