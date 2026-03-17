Funcionarios y contratistas de la SIC fueron sancionados por extralimitarse en visitas a la Registraduría y Cancillería

En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por 12 meses al entonces superintendente delegado para la protección de la competencia, Francisco Melo Rodríguez, y a otros tres funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por extralimitarse en sus funciones en las visitas realizadas, en marzo del 2024, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Cancillería de Colombia y sus Fondos Rotatorios.

Además, sancionó con la inhabilidad para contratar con el Estado durante cinco años y una multa equivalente a los 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) a 12 contratistas de la SIC, que también participaron de las visitas.

“El ente de control”, se lee en un comunicado, “comprobó que el equipo comisionado por el superintendente delegado, conformado por profesionales y contratistas, actuó como ‘el Despacho’ para solicitar acceso a celulares personales e institucionales para extraer información sensible, aduciendo que estaban facultados para averiguar lo relacionado con la contratación de las entidades visitadas, con lo cual se concretó la extralimitación”.

¿Afectaciones a la intimidad y al habeas data?

Las visitas fueron pactadas para verificar supuestas prácticas fraudulentas de favorecimiento en los contratos firmados con la empresa Thomas Greg & Sons para la expedición de cédulas y pasaportes; sin embargo, se habría actuado de manera irregular al violar la reserva legal y realizar réplicas exactas de dispositivos o espejos forenses.

“Para la Procuraduría estas actuaciones de los disciplinados afectaron los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data, al incluir censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales, entre otros, a pesar de que previo a las visitas se realizó la socialización del objeto denunciado para la protección de la competencia, afectando el servicio público y la confianza ciudadana en los controles de competencia”.

Además, indicó que “para efectos de la ejecución de la sanción, en caso de que los servidores públicos suspendidos no se encuentren en desempeño del cargo, la falta se convertirá en pecuniaria sin perjuicio de la inhabilidad”.