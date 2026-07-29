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Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 28 de julio de 2026

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julio 29 de 2026
11:11 a. m.
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  • Habitantes en Soacha, Cundinamarca, vivieron un caos de transporte. Los usuarios de Transmilenio y de buses intermunicipales tuvieron que emprender largas horas de camino para llegar a sus casas, todo por cuenta de una protesta de comerciantes.
  • Pasan los días y no se tienen pistas del paradero de Alahia, la bebé que le fue extraída del vientre a María Camila Potosí, la joven embarazada asesinada en Cali.
  • Señalamientos contra Gabriela y Santiago muñoz siguen tomando fuerza. Noticias RCN habló con un funcionario de la Aeronáutica Civil, quien asegura que el poder y la influencia de ambos dentro de la entidad eran evidentes.
  • Con 117 votos por el Sí y 7 por el No, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella este 7 de agosto se haga en Cali.
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