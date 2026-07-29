Kavinsky, DJ emblemático de Francia, fue encontrado sin vida en su casa: las autoridades están investigando

La escena musical francesa está de luto tras conocerse la muerte de Vincent Belorgey, artista reconocido internacionalmente bajo el nombre de Kavinsky. El DJ y productor fue encontrado sin vida en su vivienda de París durante la noche del martes 28 de julio de 2026, pocos días antes de cumplir 51 años.

La Fiscalía de París confirmó este miércoles el fallecimiento y anunció la apertura de una investigación destinada a esclarecer sus causas. Por el momento, las autoridades no han informado sobre señales que apunten a la participación de terceros o a algún hecho violento.

De acuerdo con los datos preliminares, los servicios de emergencia que acudieron al domicilio del músico no encontraron elementos sospechosos. Sin embargo, las diligencias permitirán establecer con precisión qué provocó su muerte.

'Nightcall', la canción que llevó el sonido de Kavinsky hasta el cine

Kavinsky construyó una identidad artística marcada por los sintetizadores, las atmósferas nocturnas y una estética inspirada en las décadas de 1980 y 1990. Aunque llevaba varios años vinculado con la electrónica francesa, su reconocimiento mundial llegó gracias a 'Nightcall'.

La canción alcanzó una enorme difusión después de ser incluida en la banda sonora de Drive, película dirigida por Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling. Su ritmo pausado y su tono oscuro encajaron con el ambiente del largometraje, convirtiéndola en una de las composiciones más representativas del synthwave.

El tema regresó al centro de la atención global durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquella presentación, Kavinsky compartió escenario con la banda Phoenix y la cantante belga Angèle, en uno de los momentos musicales más recordados del evento.

Kavinsky, de músico autodidacta a símbolo de la French Touch

Nacido en las afueras de París, Belorgey aprendió a tocar piano de manera autodidacta. A comienzos de los años 2000 empezó a abrirse camino como artista invitado en presentaciones de figuras consolidadas de la electrónica, entre ellas Daft Punk.

Su propuesta terminó ubicándolo entre los nombres más reconocibles de la llamada French Touch, movimiento que llevó la música electrónica francesa a escenarios internacionales. Kavinsky se distinguió por desarrollar un universo visual y sonoro propio, estrechamente relacionado con los automóviles, la noche y el cine.

Tras conocerse la noticia, la ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, lamentó su repentina partida y destacó la capacidad de 'Nightcall' para conectar con públicos de todo el mundo, desde su aparición en Drive hasta su interpretación en los Juegos Olímpicos.

"Con la desaparición repentina de Kavinsky, Francia pierden una de sus voces más singulares. Desde la película 'Drive' hasta los Juegos Olímpicos de París, el mundo entero vibró con 'Nightcall'. A la vez bailable y nostálgica, su música seguirá atravesando generaciones y frontera", indicó la política.

La investigación continúa abierta mientras seguidores y representantes de la industria musical recuerdan la trayectoria de un artista que convirtió una composición de atmósfera sombría en un fenómeno de alcance internacional.

Esta noticia fue redactada con información de AFP.