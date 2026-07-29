Cuota de manejo 2026: ¿Cuáles son los bancos más caros y cuáles no cobran nada?

Un informe actualizado de la Superintendencia Financiera de Colombia reveló las enormes diferencias en lo que cobran las entidades bancarias por mantener cuentas de ahorro y tarjetas débito.

Mientras algunas entidades aplican tarifas que superan los $40.000 pesos mensuales, un número creciente de neobancos y entidades tradicionales eximen por completo a sus usuarios de este gasto.

El costo de vida y los gastos fijos mensuales siguen siendo una preocupación central para las finanzas de los hogares colombianos. Sin embargo, hay un "goteo" silencioso de dinero que muchos usuarios pasan por alto hasta que revisan el extracto bancario a fin de mes: la cuota de manejo.

De acuerdo con el reporte trimestral sobre productos de depósito expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), el panorama tarifario del país evidencia un fuerte contraste en el mercado. El estudio revela que las tarifas por concepto de administración o cuota de manejo van desde los $0 pesos hasta cobros que alcanzan los $44.030 pesos.

Las entidades con las tarifas más altas del mercado

Dentro de las 25 entidades bancarias evaluadas por el ente regulador, el cobro por cuota de manejo de cuentas de ahorros o el mantenimiento de tarjetas débito asociadas varía dependiendo del paquete de servicios, la franquicia del plástico y el segmento del cliente.

Entre las entidades tradicionales con las cuotas de administración más elevadas en cuentas de ahorro y cuota de tarjeta débito destacan:

Banco AV Villas: Encabeza los listados con las cuotas más altas tanto en la tarjeta débito como en la cuota de administración de la cuenta.

Itaú y Banco Popular: Registran tarifas fijas mensuales de administración que superan los $9.000 a $14.000 pesos por la tenencia del producto de depósito.

Tarjetas de crédito de alta gama (BBVA, Banco de Bogotá, Bancolombia): En el segmento de consumo mediante plásticos de crédito, las tarifas en categorías Platinum o Infinite son las que elevan el rango máximo reportado por la Superfinanciera, situándose entre los $34.000 y $55.000 pesos mensuales si no se cumple un volumen de compras estipulado.

La ola de costo $0: ¿Cuáles son los bancos que no cobran cuota de manejo?

Frente a las tarifas tradicionales, la irrupción de las fintech y la competencia en la banca digital han forzado a varias entidades a eliminar de raíz la cuota de manejo para atraer depósitos.

El reporte de la SFC señala que 11 bancos no cobran cuota ni por la cuenta ni por el plástico débito, y un total de 18 entidades ofrecen la tarjeta débito sin costo de manejo.

Entre los bancos destacados por su tarifa $0 fija se encuentran: