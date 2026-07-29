Gobierno De la Espriella anuncia ambicioso proyecto que cambiará la movilidad en el Caribe

Uno de los pilares en la futura administración del presidente electo Abelardo de la Espriella será la inversión en proyectos viales y de infraestructura.

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Desde que ganó las elecciones de segunda vuelta, el pasado domingo 21 de junio, se han conocido detalles acerca de las iniciativas que buscará, algunas en la región Caribe, más puntualmente en Barranquilla.

El millonario proyecto para Barranquilla

En entrevista con La FM, el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, contó que se cerrará el circuito turístico del Malecón, Mallorquín y Puerto Mocho con la construcción de Tajamar Occidental. Para ello, la inversión estimada será de 300 mil millones de pesos.

Otro proyecto clave en materia de movilidad será transformar el corredor Ciénaga – Barranquilla. El presidente electo anunció que buscará la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Para ello, la iniciativa estará a cargo de Fabio Arjona y Elsa Noguera, ministros de Ambiente y Transporte designados, respectivamente. La ruta del proyecto contempla ingeniería, ciencia y restauración ambiental a través de la estrategia ABC – Agua, Biodiversidad y Comunidades.

¿Cómo será la Vía Milagro para transformar el corredor Ciénaga – Barranquilla?

Asimismo, se prevé restablecer la conectividad hídrica de Ciénaga Grande, el río Magdalena y el mar Caribe.

Noguera entregó detalles sobre el ambicioso proyecto, al indicar que la nueva doble calzada integrará la movilidad, protección ambiental y desarrollo de las comunidades. Aseguró que será mucho más que una carretera y será bautizada como Vía Milagro.

“El proyecto combinará una movilidad más segura y eficiente con la recuperación de los manglares, la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de actividades como la pesca artesanal y el turismo, para que el desarrollo llegue de la mano de la conservación”, sostuvo.

Cabe recordar que en abril de 2026 comenzaron las obras para los primeros 3.2 kilómetros de la doble calzada, la cual irá desde la nueva variante de Ciénaga hasta el corregimiento de Tasajera, con 166.82 kilómetros de operación y mantenimiento, y 49.92 kilómetros de construcción con una inversión de casi tres billones de pesos.