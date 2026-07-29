Neymar confirma decisión con la Selección de Brasil tras el Mundial: "ya no quiero más"

El astro futbolístico Neymar da Silva Santos Júnior confirmó de manera categórica su retiro definitivo de la selección de Brasil.

Tras la victoria del Santos en la Copa Sudamericana, el atacante de 34 años ratificó ante los medios que su etapa defendiendo la camiseta de la Canarinha ha llegado a su fin, dando por cerrado un histórico capítulo en el fútbol internacional.

Una despedida emotiva tras la clasificación del Santos

Las declaraciones se produjeron la noche del martes posterior al triunfo por 4-2 del Santos sobre el UCV de Venezuela, resultado que aseguró el pase del conjunto brasileño a los octavos de final del torneo continental.

Con la voz cortada por el llanto, el delantero fue contundente sobre su postura internacional: "Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre y mi vida... pero ahora ya no quiero más", expresó el máximo goleador histórico de la selección brasileña, registro que ostenta con 80 anotaciones en su cuenta personal.

El detonante: una eliminación prematura en el Mundial

La postura del atacante consolida la decisión que ya había dejado entrever tras la sorpresiva eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo a manos de Noruega, donde cayeron por 2-1. En aquel encuentro, en el que anotó de penalti su único tanto de la competición, el jugador había declarado un lapidario "aquí se acaba".

El paso de Neymar por la cita mundialista estuvo marcado por los pocos minutos en cancha. Tras regresar a una convocatoria de la Seleção casi tres años después de su última aparición internacional, el futbolista disputó apenas 37 minutos divididos en dos partidos del torneo.

A nivel de clubes, la actualidad del atacante transcurre en medio de un momento exigente. Con un contrato vigente hasta finales de año, Neymar busca liderar al Santos para evitar el descenso en la liga local y avanzar en la Sudamericana.

RELACIONADO Las figuras colombianas que están entre los agentes libres más valiosos del mundo

Durante el fin de semana anterior, el jugador fue centro de atención tras anotar dos goles en el empate 2-2 frente a Chapecoense. En dicho encuentro, celebró imitando el gesto de repartir cartas de póker, respondiendo a las críticas por participar en un torneo de naipes mientras sus compañeros disputaban la ida de la eliminatoria en Venezuela.

En el choque de vuelta frente a UCV, Neymar inició en el banquillo e ingresó tras el descanso para sellar la clasificación de su escuadra.