Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 6 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 07 de 2026
11:57 a. m.
11:57 a. m.
- El diario The New York Times reveló que Estados unidos enviará a Colombia drones MQ-9 Reaper para combatir a los grupos narcoterroristas.
- Una bebé de cinco meses de nacida se debate entre la vida y la muerte en un Hospital en Medellín, llegó a la institución médica con graves signos de maltrato.
- María Corina Machado dijo a través de su cuenta en X que está lista para regresar a su país, después de que integrantes de su Partido Vente Venezuela revelaran que la líder opositora llegaría en las próximas horas o días.
- La mujer que sobrevivió a la doble inyección letal en Tennessee, Estados Unidos y que permanecía inconsciente, despertó y está hablando.