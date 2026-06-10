Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 6 de octubre de 2026

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octubre 06 de 2026
11:45 a. m.
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  • Una pequeña de cinco meses está en estado crítico tras recibir múltiples golpes que le dejaron lesiones graves en la cabeza. El principal sospechoso de esta salvaje agresión sería su propio papá.
  • Hay indignación y mucho miedo en Ciudad Bolívar tras la liberación de un hombre que era buscado por participar en varios robos y asaltos, entre esos el de una camioneta.
  • Un cóctel mortal que terminó en homicidio, así clasificó Medicina Legal la muerte de Yenifer García durante una sesión de tatuaje a domicilio en el sur de Bogotá.
  • Árboles caídos, inundaciones y hasta bolas de hielo dejó una impresionante granizada azotó un amplio sectores de Bogotá.
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