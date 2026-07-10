Descubren a dos hermanos de 21 y 25 años vendiendo contenido íntimo robado de más de 17 mil mujeres en la web

Una operación coordinada entre autoridades de Francia y Estados Unidos permitió cerrar tres sitios asociados a la plataforma NudeLeaksTeens, señalada de comercializar contenido íntimo obtenido sin consentimiento de más de 17.000 mujeres de distintas nacionalidades, entre ellas algunas que eran menores de edad.

La estructura no solo difundía material robado, sino que además habría convertido la información personal de las víctimas en parte del negocio.

¿Cómo funcionaba esta plataforma?

De acuerdo con las autoridades, NudeLeaksTeens ofrecía a sus usuarios paquetes y colecciones de imágenes y videos íntimos obtenidos de diferentes maneras.

Parte del material provenía del hackeo de cuentas de redes sociales. También había contenidos relacionados con el llamado revenge porn, es decir, la publicación de imágenes íntimas sin autorización, y casos de grooming, una práctica en la que un adulto establece contacto con un menor por internet con fines de explotación sexual.

Las autoridades estadounidenses señalaron además que, pese a que la plataforma advertía que no permitía material de abuso sexual infantil, la investigación encontró que este tipo de contenido también estaba disponible para la venta.

¿Qué información tenían de las víctimas?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la forma en que las víctimas estaban organizadas dentro de la plataforma.

Según la Fiscalía de París, los usuarios recibían incentivos en criptomonedas para aportar información que permitiera identificar a las mujeres. Los perfiles podían incluir nombre real, edad, lugar de residencia y profesión, además de una valoración de su apariencia.

De esta manera, el sitio no se limitaba a distribuir contenido íntimo, también recopilaba y clasificaba información personal de las personas expuestas.

¿Quiénes eran los responsables de manejar estas plataformas?

Las autoridades francesas detuvieron el 6 de octubre a dos hermanos de 21 y 25 años en el norte del país.

Ambos son señalados como presuntos administradores de la plataforma. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó además que un hombre de 25 años fue identificado como presunto administrador principal de NudeLeaksTeens.

Las investigaciones continúan para determinar el papel concreto de cada uno y las posibles responsabilidades penales.

¿Cuánto dinero habría movido la plataforma?

Durante los procedimientos realizados en Francia, los investigadores incautaron alrededor de 700.000 euros en criptomonedas.

Entre los activos encontrados había bitcoin, ethereum, litecoin y USDT, según la Fiscalía de París.