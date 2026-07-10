Dimayor aprobó solicitud de Atlético Nacional y cambió el calendario de la Liga BetPlay

Atlético Nacional se mantendrá como el equipo con menos partidos disputados en la primera fase de la Liga BetPlay tras una solicitud enviada a la Dimayor, la cual fue aprobada y modifica nuevamente el calendario de competencia para varios clubes.

Debido a que el estadio Atanasio Girardot no se encontraba disponible por conciertos, razón por la cual Independiente Medellín jugó ante Santa Fe en Itagüí, el equipo tendría que jugar ante Deportivo Pasto en plaza alterna, pero esta decisión se frenó.

A través de un comunicado oficial, la Dimayor confirmó que el club solicitó priorizar sus partidos en condición de local en el principal escenario deportivo de Medellín, razón por la cual se reprogramaron dos encuentros del equipo 'verdolaga' para atender la solicitud.

El apretado calendario de Atlético Nacional

Con las nuevas fechas confirmadas por la Dimayor para el duelo ante Deportivo Pasto en condición de local y frente a Cúcuta Deportivo como visitante, Atlético Nacional quedó con un calendario bastante apretado para lo que queda del 'todos contra todos'.

Jueves 8 de octubre - Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Ditaires de Itagüí

Miércoles 14 de octubre - Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: por definir

Sábado 17 de octubre - Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: La Independiencia

Lunes 19 de octubre - Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: General Santander

Jueves 22 de octubre - Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

Domingo 25 de octubre - Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Hora: 6:10 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

Jueves 29 de octubre - Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Lunes 2 de noviembre - Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio Américo Montanini

Miércoles 4 de noviembre - Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Domingo 8 de noviembre - Atlético Nacional vs. Once Caldas