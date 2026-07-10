Ella es María Camila Sepúlveda, expareja de Camilo Cifuentes que expuso presunta infidelidad: ¿tienen fotos juntos?

María Camila Sepúlveda, la futura mamá del hijo de Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito' de Colombia, informó que la relación llegó a su fin porque él ya estaría iniciando una nueva historia amorosa.

Todo surgió después de que, en medio de un evento, el creador de contenido fue captado junto a 'La Mijita', la influencer que es de origen español.

En medio de esa coyuntura, Camilo Cifuentes, en la mañana de este 7 de octubre, no solo les pidió perdón a las personas involucradas, sino que tomó la decisión de cerrar su cuenta de Facebook y poner privado su Instagram.

Mientras tanto, María Camila Sepúlveda ha asegurado que se quedará con los aprendizajes y no guardará rencor.

En fotos: ella es María Camila Sepúlveda, expareja de Camilo Cifuentes

María Camila Sepúlveda es una mujer que cuenta con más de 38.000 seguidores en Instagram y en abril de 2026 reveló que se encontraba embarazada.

"Hoy mi corazón late diferente, más fuerte, más lleno y más vivo. Ha sido la noticia más impactante y más emocionante de mi vida; me transformaste, me llenaste de vida, de amor y de una fuerza que es inexplicable. Como un sueño te pedí a la virgencita y como un milagro llegaste a nuestras vidas. Es una felicidad inmensa, un sueño que empieza a tomar forma, una nueva historia que apenas comienza y que ya me tiene profundamente enamorada", escribió ella al informar la noticia.

Sin embargo, antes del escándalo, siempre se había caracterizado por ser una mujer alejada del foco público e, incluso, en su cuenta de Instagram tan solo tiene cinco fotos publicadas y ninguna es con Camilo Cifuentes.

Esto dijo María Camila Sepúlveda acerca de la presunta infidelidad de Camilo Cifuentes

En una historia de Instagram, María Camila Sepúlveda contó que se había vuelto a ilusionar con Camilo Cifuentes debido a unos regalos y unos mensajes que recibió en las últimas semanas.

"Mientras yo recibía estas señales y estaba dando de nuevo ese paso a abrir mi corazón, la realidad estaba tomando otro rumbo. Para mí lo doloroso no ha sido que una relación termine, porque a veces hay que simplemente decir adiós y aceptar que las cosas no funcionaron por el bien de todos y continuar", planteó.

"Lo doloroso ha sido tener que ver cómo un día me prometía ilusiones para al otro seguir su vida normal de la mano de esta mujer, en un sitio donde se suponía que antes me había dicho que yo iba a estar con él", concluyó.