Atentado con granada deja dos policías heridos en el sur de Popayán

Este miércoles 7 de octubre se registró un ataque con explosivos en el sur de la ciudad de Popayán, Cauca. El hecho dejó dos policías heridos.

Según las primeras informaciones el hecho se registró en un puesto de control ubicado diagonal a la cárcel de mujeres. Al parecer una granada artesanal fue lanzada al lugar.

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