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Atentado con granada deja dos policías heridos en el sur de Popayán

Las primeras informaciones indican que una granada artesanal habría sido lanzada contra un puesto de control.

Atentado con granada deja dos policías heridos en el sur de Popayán
Foto: tomada del video

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
11:12 a. m.
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Este miércoles 7 de octubre se registró un ataque con explosivos en el sur de la ciudad de Popayán, Cauca. El hecho dejó dos policías heridos.

Según las primeras informaciones el hecho se registró en un puesto de control ubicado diagonal a la cárcel de mujeres. Al parecer una granada artesanal fue lanzada al lugar.

Noticia en desarrollo.

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