Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 7 de abril de 2026

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abril 08 de 2026
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  • La Interpol retiró la circular roja contra el prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González; mientras que un juez del Tribunal Superior de Bogotá otorgó la libertad al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
  • La tripulación a bordo de la cápsula Orión inició las maniobras de corrección de trayectoria para retornar a la tierra este viernes.
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