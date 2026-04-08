Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 7 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 08 de 2026
12:49 a. m.
12:49 a. m.
- Estados Unidos, Israel e Irán logran un cese al fuego por dos semanas. Según Trump, la mediación de Pakistán fue clave para evitar la arremetida contra Teherán.
- La Interpol retiró la circular roja contra el prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González; mientras que un juez del Tribunal Superior de Bogotá otorgó la libertad al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
- La tripulación a bordo de la cápsula Orión inició las maniobras de corrección de trayectoria para retornar a la tierra este viernes.