Ministro Antonio Sanguino pide al ELN verdad sobre la desaparición de su hermano en 1986

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo pública una carta dirigida al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la que solicita verdad y reparación por la desaparición de su hermano, Juan Antonio Sanguino Páez, ocurrida en junio de 1986 en Bogotá.

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En la comunicación, Sanguino afirma que “lleva casi 40 años” buscando una forma de exigir respuestas, señalando que la desaparición de su hermano ha sido un episodio que lo “devastó personalmente”.

Según el relato, los últimos registros del paradero de Juan Antonio corresponden a una reunión en una cafetería frente al Jardín Botánico José Celestino Mutis y a una llamada telefónica en la que anunció que regresaría, lo cual nunca ocurrió.

Detalles del caso y contexto histórico

El ministro sostiene que su hermano habría sido trasladado a un campamento del ELN tras ser designado como integrante de una dirección regional en Bogotá. Allí, según la carta, fue sometido a un “juicio revolucionario”, en el que fue acusado de infiltración y posteriormente condenado a muerte.

Sanguino también indica que conoció estos hechos en octubre de 1988, más de dos años después de la desaparición, a través de un miembro de la organización. Sin embargo, asegura que nunca recibió información completa sobre lo sucedido ni se le entregaron los restos, lo que ha prolongado la incertidumbre de su familia durante décadas.

El documento resalta que este caso se enmarca en un fenómeno menos visible del conflicto armado colombiano: los llamados “fusilamientos internos” dentro de grupos insurgentes, que derivan en homicidios fuera de combate y, en muchos casos, en desapariciones forzadas.

Solicitudes al ELN y llamado a reconocimiento

En su carta, el ministro formula varias peticiones concretas al ELN. Entre ellas, exige “verdad plena” sobre lo ocurrido, la entrega de los restos de su hermano a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y una solicitud formal de perdón a su familia por los hechos.

Además, plantea que el caso de su hermano sea asumido como un ejemplo emblemático que permita visibilizar este tipo de prácticas dentro del conflicto armado. “Les propongo que sean ustedes quienes den el primer paso para reconocer este fenómeno”, señala en el documento.