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Dura aterrizada a Millonarios en Copa Sudamericana: así lo derrotó O'Higgins en Chile

Millonarios cayó 2-0 ante O’Higgins en Chile en su debut por Copa Sudamericana. Así fue el partido y los errores que marcaron la derrota.

Millonarios vs. Ohiggins
Foto: Millonarios

Noticias RCN

abril 07 de 2026
08:53 p. m.
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Golpe inesperado para Millonarios en su estreno por la Copa Sudamericana. El conjunto embajador cayó 2-0 en su visita a O'Higgins en Chile, en un partido que dejó más dudas que certezas para uno de los equipos que partía como favorito en el grupo C.

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El equipo colombiano no logró imponer su juego y terminó pagando caro sus errores, especialmente en momentos clave del compromiso.

Un inicio cuesta arriba para Millonarios

El partido comenzó con un leve dominio del equipo local, que rápidamente encontró recompensa. Al minuto 12’, Arnaldo Banega abrió el marcador de cabeza, sorprendiendo a la defensa azul y poniendo el 1-0 parcial.

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Desde ese momento, Millonarios intentó reaccionar, pero le costó generar claridad en el último tercio. Aunque tuvo un par de aproximaciones, especialmente con Rodrigo Contreras, no logró concretar las opciones que tuvo frente al arco rival.

Expulsión y golpe final en Chile

El panorama se complicó aún más en la segunda mitad. Al minuto 67’, el defensor Jorge Arias fue expulsado tras recibir doble tarjeta amarilla, dejando a Millonarios con un hombre menos en un momento crítico.

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A partir de ahí, el equipo colombiano sufrió el desgaste físico y la presión del rival. Con espacios a favor, O'Higgins aprovechó para sentenciar el compromiso en los minutos finales.

Al 83’, Francisco González marcó el 2-0 definitivo, sellando una victoria contundente para el equipo chileno y dejando a Millonarios sin puntos en su debut.

Con este resultado, el conjunto embajador tendrá que replantear su camino en el torneo y buscar sumar fuera de casa, ya que este era un duelo que no estaba en las cuentas perder. La Sudamericana apenas comienza, pero el margen de error ya se redujo.

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