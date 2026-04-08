Cese al fuego entre Estados Unidos e Irán: embarcaciones ya empezaron a cruzar el estrecho de Ormuz

Apenas un día después de que Irán y Estados Unidos pactaran un cese al fuego de dos semanas, el estrecho de Ormuz registró este miércoles 8 de abril sus primeros movimientos, tras el cruce de dos buques.

Según informó la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic, el granelero NJ Earth y el Daytona Beach franquearon este paso estratégico a las 8:44 y las 6:59 (GMT), respectivamente.

Ambas embarcaciones habían zarpado previamente del puerto iraní de Bandar Abás, marcando un hito tras el cierre casi total de la vía que conecta el Golfo Pérsico con las rutas internacionales.

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Tránsito marítimo por el estrecho se redujo en 95%:

Esta reactivación ocurre en un contexto de parálisis casi absoluta, luego de que el acceso fuera restringido drásticamente por Irán tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

Datos de la firma Kpler (propietaria de MarineTraffic) revelan que, entre el 1 de marzo y el 7 de abril, solo 307 navíos lograron cruzar el estrecho, lo que representa una estrepitosa caída del 95% en comparación con los niveles previos al conflicto. En condiciones normales, por este "cuello de botella" geográfico entre Irán y Omán circula cerca del 20 % del comercio global de petróleo y gas.

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Al menos 800 buques se encuentran represados en el Golfo Pérsico:

Expertos, sin embargo, han hablado con cautela sobre el futuro inmediato de la navegación en la zona. Ana Subasic, analista de Kpler precisó que "el tránsito del navío NJ Earth puede constituir una primera señal de reanudación, pero es todavía demasiado pronto para decir si se trata de una reapertura más amplia vinculada al alto el fuego o una autorización pactada de antemano".

Durante la travesía, dicho buque mantuvo encendido su transpondedor al navegar cerca de la isla de Larak, que publicaciones internacionales han apodado como el "peaje de Teherán", desde el inicio de la guerra. De momento no se ha podido confirmar el destino final de la carga.

El éxito de esta tregua determinará el flujo de los más de 800 buques que permanecen inmovilizados en el Golfo, cuyos armadores y fletadores ya han manifestado su intención de retomar operaciones. No obstante, la seguridad del tránsito dependerá de la supervisión local, tal como adelantó el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi. En X manifestó que, durante el cese al fuego, el tránsito por el estrecho de Ormuz se realizará obligatoriamente "en coordinación con las fuerzas armadas iraníes".