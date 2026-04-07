Se castigó la grosería: habitantes de La Casa de los Famosos perdieron puntos y se quedaron sin comida

El martes de presupuesto llegó una vez más y el ‘Jefe’ decidió retar a los participantes con uno de los desafíos más complicados para todos, pues la prueba consistió en que por cada grosería pronunciada en el recinto se iba a restar la puntuación para el resultado final.

Por supuesto, la jornada se tornó bastante tensa ya que la mayoría de las celebridades no lograron contener su vocabulario y afectaron, de manera sustancial, el resultado de la prueba prevista.

¿Cuál fue el resultado de la prueba?

El temor entre los jugadores fue aumentando con el paso de las horas ya que las alarmas por cada palabra negativa se encendieron durante las nueve horas que duró el desafío. Por esto, varios de los habitantes optaron por guardar silencio en más de una ocasión ante la abundante implementación de groserías en su vocabulario diario.

El momento decisivo llegó y los presentadores fueron testigos de un nefasto resultado, pues en 9 horas se dijeron 42 malas palabras. Por supuesto, todos decidieron conocer a los responsables de este puntaje al anunciar los nombres y la cantidad de errores: Valentino 14, Tebi 13, Alejandro 4, Eidevin 5, Karola 2, Campanita 1, Alexa 1 y Carla, quien entró a la casa por un día, dijo 2.

En total fueron 280 puntos los que todos recolectaron por lo que dicha puntuación fue escasa para consumir los alimentos necesarios durante los próximos 8 días restantes de la semana. La preocupación aumentó cuando Cristina y Beba, encargadas de hacer el mercado, llegaron a la sala con un tarro de helado.

Tras escoger el sobre, ambas famosas se llevaron la negativa sorpresa de que su presupuesto no habría logrado ser multiplicado.

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Segunda decisión del líder invisible

Por otro lado, Valentino tuvo la oportunidad de tomar su segunda decisión como el líder de la semana ya que sorprendió a dos famosos con un video por parte de sus seres más queridos.

Sus elecciones fueron Juancho Arango y Karola Alcendra, quienes manifestaron su agradecimiento por lograr recibir palabras de amor, fuerza y apoyo en este punto de la competencia.