CANAL RCN
Tendencias

Se castigó la grosería: habitantes de La Casa de los Famosos perdieron puntos y se quedaron sin comida

Los participantes vieron serias afectaciones en el presupuesto para la comida semanal.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
10:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El martes de presupuesto llegó una vez más y el ‘Jefe’ decidió retar a los participantes con uno de los desafíos más complicados para todos, pues la prueba consistió en que por cada grosería pronunciada en el recinto se iba a restar la puntuación para el resultado final.

Por supuesto, la jornada se tornó bastante tensa ya que la mayoría de las celebridades no lograron contener su vocabulario y afectaron, de manera sustancial, el resultado de la prueba prevista.

Yeison Jiménez dejó canción inédita que ahora interpretará Ciro Quiñonez: así suena
RELACIONADO

Yeison Jiménez dejó canción inédita que ahora interpretará Ciro Quiñonez: así suena

¿Cuál fue el resultado de la prueba?

El temor entre los jugadores fue aumentando con el paso de las horas ya que las alarmas por cada palabra negativa se encendieron durante las nueve horas que duró el desafío. Por esto, varios de los habitantes optaron por guardar silencio en más de una ocasión ante la abundante implementación de groserías en su vocabulario diario.

El momento decisivo llegó y los presentadores fueron testigos de un nefasto resultado, pues en 9 horas se dijeron 42 malas palabras. Por supuesto, todos decidieron conocer a los responsables de este puntaje al anunciar los nombres y la cantidad de errores: Valentino 14, Tebi 13, Alejandro 4, Eidevin 5, Karola 2, Campanita 1, Alexa 1 y Carla, quien entró a la casa por un día, dijo 2.

En total fueron 280 puntos los que todos recolectaron por lo que dicha puntuación fue escasa para consumir los alimentos necesarios durante los próximos 8 días restantes de la semana. La preocupación aumentó cuando Cristina y Beba, encargadas de hacer el mercado, llegaron a la sala con un tarro de helado.

Tras escoger el sobre, ambas famosas se llevaron la negativa sorpresa de que su presupuesto no habría logrado ser multiplicado.

Participante de La Casa de los Famosos reveló que perdió a su hijo de 3 meses
RELACIONADO

Participante de La Casa de los Famosos reveló que perdió a su hijo de 3 meses

Segunda decisión del líder invisible

Por otro lado, Valentino tuvo la oportunidad de tomar su segunda decisión como el líder de la semana ya que sorprendió a dos famosos con un video por parte de sus seres más queridos.

Sus elecciones fueron Juancho Arango y Karola Alcendra, quienes manifestaron su agradecimiento por lograr recibir palabras de amor, fuerza y apoyo en este punto de la competencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez dejó canción inédita que ahora interpretará Ciro Quiñonez: así suena

La casa de los famosos

Participante de La Casa de los Famosos reveló que perdió a su hijo de 3 meses

Artistas

¿La realidad superó la ficción?: la icónica portada que reunió a Meryl Streep y Anna Wintour

Otras Noticias

ELN

Ministro Antonio Sanguino pide al ELN verdad sobre la desaparición de su hermano en 1986

En una carta pública dirigida al Comando Central del ELN, el funcionario solicita información, entrega de restos y reconocimiento de responsabilidad.

Irán

Los 10 puntos que rodean la tregua de último momento entre Irán y Estados Unidos

A escasos minutos de cumplirse el plazo que Estados Unidos le dio a Irán para alcanzar un acuerdo, se anunció el cese al fuego bilateral.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 7 de abril de 2026

Millonarios

Dura aterrizada a Millonarios en Copa Sudamericana: así lo derrotó O'Higgins en Chile

Enfermedades

Alerta por el aumento de casos de varicela en Colombia: cerca de 6 mil reportes en 2026