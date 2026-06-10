Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 9 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 10 de 2026
06:42 a. m.
06:42 a. m.
- En Cúcuta, Norte de Santander, la Policía capturó a tres presuntos responsables del crimen del periodista Cristian Hernando Herrera.
- En Valle del Cauca encapuchados vandalizaron vehículos frente a la Universidad Nacional en Palmira.
- Un policía y dos civiles fueron enviados a prisión, señalados de asesinar a dos investigadores de la Sijín el viernes en Medellín.
- Se hizo oficial el retiro del mayor general Erick Rodríguez, subjefe de operaciones de las Fuerzas Militares. El oficial había denunciado supuestas presiones e intimidaciones de las disidencias sobre comunidades campesinas en Meta y Guaviare para votar por un candidato a la Presidencia.