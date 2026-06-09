Más allá del fútbol: El millonario y elegante mercado en el que debutarán las figuras de la Selección

El Mundial ya no se juega únicamente dentro de las canchas. En la era actual, los grandes eventos deportivos se han consolidado como plataformas de diseño y expresión cultural, donde los aficionados buscan reflejar su pasión a través de prendas que vayan más allá de la indumentaria técnica tradicional.

Colombia no es la excepción a esta tendencia global: figuras de la talla de Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Yerry Mina han decidido llevar su identidad un paso más allá, liderando una iniciativa que fusiona el fútbol con la sofisticación del guardarropa masculino.

Diseños con identidad y sello propio

Lejos de las propuestas masivas y los estampados genéricos, este proyecto se destaca por imprimir el sello personal de cada futbolista en colecciones exclusivas de alta gama. Los jugadores no se limitaron a prestar su imagen, sino que co-crearon las propuestas junto a un equipo creativo especializado de la marca QUEST para construir una relación genuina entre su esencia y el diseño.

Juan Fernando Quintero, por ejemplo, ha liderado el desarrollo de líneas textiles con enfoques muy marcados: una de ellas rinde un homenaje al trabajo en equipo y los vínculos familiares, mientras que otra refleja su liderazgo en la cancha mediante prendas oversize y gráficos vintage.

Por su parte, la carismática personalidad de Yerry Mina se trasladó al universo olfativo con el desarrollo de una fragancia exclusiva, fresca y versátil, pensada para el hombre contemporáneo.

Una apuesta internacional más allá de la cancha

La iniciativa también busca romper con los moldes tradicionales y el regionalismo. Mientras el mercado suele concentrarse exclusivamente en la camiseta tricolor, esta propuesta expande su espectro con el lanzamiento de una edición premium de camisetas polo inspiradas en cinco naciones diferentes, integrando estéticas internacionales.

La meta principal es ofrecer piezas de edición limitada que mantengan su vigencia y elegancia mucho después de que finalice el campeonato mundial.

Este salto hacia la moda coincide con un momento brillante para el equipo nacional. Tras una sólida eliminatoria que mantiene a la Selección en los primeros lugares, las proyecciones estadísticas le otorgan más de un 54% de probabilidad de avanzar a los octavos de final.

Este panorama no solo ilusiona a los hinchas, sino que incrementa con fuerza el impacto comercial y mediático de un grupo de jugadores que, además de dictar el ritmo del partido, ahora también definen las reglas del estilo.