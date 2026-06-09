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¿Qué es el Pago por Servicios Ambientales Hídricos? La estrategia de Bogotá contra El Niño

Frente a un fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte, los bogotanos temen tener que volver a la medida de racionamiento con la que lidiaron durante un año, entre abril de 2024 y abril de 2025.

Foto: @CarlosFGalan / X
Foto: @CarlosFGalan / X

Jorge Leonardo Alzate

junio 09 de 2026
09:57 p. m.
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El mundo entero se prepara para un fenómeno de El Niño que, según organismos que monitorean el clima, será “fuerte” o “muy fuerte” y Bogotá no es la excepción.

Entidades como Greenpeace hablan de un superniño, el más fuerte de los últimos 140 años, que podría tener consecuencias entre el segundo semestre de 2026 y 2027.

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Un fenómeno de este tipo amenaza a la población con olas de calor extremo, mayor probabilidad de incendios forestales y escasez de recursos hídricos.

Sobre este último punto, Bogotá ha estado trabajando en la estrategia Pago por Servicios Ambientales, con la esperanza de evadir medidas como el racionamiento de agua al que se vio enfrentada su población, entre abril de 2024 y abril de 2025.

¿De qué se trata el Pago por Servicios Ambientales?

A través de su cuenta en la red social X, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán informó que ante el fenómeno del Niño, que “va a estar más fuerte de lo normal, en Bogotá nos hemos preparado. Pensando en eventos como este, pero también a largo plazo, hemos fortalecido el programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos: les pagamos a familias campesinas y propietarios rurales para que cuiden y protejan los predios donde nace el agua que llega a su grifo”.

La estrategia fue diseñada para zonas que resultan estratégicas para la seguridad hídrica de la capital colombiana, como el páramo de Sumapaz, Chingaza, Guacheneque, Guerrero y la cuenca del río Bogotá.

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Según el mandatario, en la ciudad “ya vamos 4.420 hectáreas protegidas y 123 familias vinculadas. Todos ellos son clave para proteger el agua de toda Bogotá, y de paso, de toda la región”.

Las familias beneficiadas de Sumapaz celebraron la iniciativa, señalando que “Tantos años nosotros aquí y es todo un cuento, pero nadie nos miraba a los pobres campesinos, por fin se solucionó ese dilema y estamos muy contentos” y aportando al cuidado del recurso vital.

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