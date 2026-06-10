Hong Kong imputa a siete personas por incendio mortal en Tai Po

Las autoridades de Hong Kong imputaron este miércoles a siete personas y dos empresas en relación con el devastador incendio que en noviembre de 2025 arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y dejó 168 muertos.

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Se trata del siniestro más mortal en un edificio residencial en las últimas décadas en la ciudad semiautónoma china.

El fuego consumió siete de las ocho torres de apartamentos que estaban en proceso de renovación, envueltas en andamios de bambú y cubiertas por una red plástica que habría favorecido la propagación de las llamas. Miles de residentes perdieron sus hogares y fueron trasladados a viviendas temporales.

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Cargos por homicidio y fraude

Según un comunicado oficial, los acusados enfrentan 25 cargos que incluyen homicidio involuntario, conspiración para defraudar, lavado de dinero, intento de obstrucción a la justicia y evasión fiscal. Entre los señalados figuran directores e inspectores de una empresa de consultoría vinculada a la renovación de los inmuebles, así como el principal contratista del proyecto.

Las audiencias públicas de la comisión investigadora independiente revelaron que casi todas las medidas de seguridad contra incendios fallaron “debido a errores humanos”, explicó el abogado Victor Dawes. El sistema de alarma de siete de los ocho edificios había sido desactivado, lo que redujo drásticamente el tiempo de evacuación de los residentes.

Un cigarrillo, el origen del fuego

El grupo de investigación de incendios concluyó que un cigarrillo encendido provocó que el material combustible almacenado se prendiera, desatando el fuego que se propagó rápidamente por las estructuras en remodelación.

La magnitud de la tragedia y las fallas en los sistemas de seguridad han convertido este caso en uno de los más graves en la historia reciente de Hong Kong, con repercusiones legales y sociales que aún se sienten en la ciudad.