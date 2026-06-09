Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 9 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 09 de 2026
08:04 a. m.
08:04 a. m.
- Un joven fue atropellado cuando regresaba a su casa en bicicleta en la localidad de Bosa, en Bogotá. Su familia denuncia que el conductor involucrado no se detuvo a auxiliarlo.
- Emergencias por lluvias golpean a varias regiones del país, un joven murió tras un deslizamiento en Ocaña y cientos de familias en Santander y Bolívar enfrentan graves inundaciones.
- El candidato presidencial Aberlardo de la Espriella denunció una presunta compra de votos a favor del candidato Iván Cepeda y dio a conocer una lista de 27 políticos y empresarios de la costa que estarían involucrados en el tema.