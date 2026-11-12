Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 11 de noviembre de 2026

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noviembre 12 de 2026
07:55 a. m.
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  • Nuevo atentado contra el peaje de Mondomo sobre la vía Panamericana en Cauca. Delincuentes lanzaron artefactos explosivos a través de drones.
  • Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, dio a conocer chats de WhatsApp del gobierno Petro. Se trataría de conversaciones con Laura Sarabia en las que recibe al parecer instrucciones para que coordine la compra de tiquetes y reserva de hoteles del presidente Petro.
  • A sus 9 años, Daira Martínez Mejía pronunció y cautivó al público mexicano y a las redes sociales que no paran de admirarla por todo lo que ha logrado a su corta edad. Hizo un llamado para que los niños del mundo se acerquen a la ciencia y la historia.
  • En el Hospital San José de Popayán la deuda total de las EPS alcanza los 447.690 millones de pesos de los cuales 258.300 corresponden a EPS intervenidas.
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