Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 11 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 12 de 2026
07:55 a. m.
07:55 a. m.
- Nuevo atentado contra el peaje de Mondomo sobre la vía Panamericana en Cauca. Delincuentes lanzaron artefactos explosivos a través de drones.
- Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, dio a conocer chats de WhatsApp del gobierno Petro. Se trataría de conversaciones con Laura Sarabia en las que recibe al parecer instrucciones para que coordine la compra de tiquetes y reserva de hoteles del presidente Petro.
- A sus 9 años, Daira Martínez Mejía pronunció y cautivó al público mexicano y a las redes sociales que no paran de admirarla por todo lo que ha logrado a su corta edad. Hizo un llamado para que los niños del mundo se acerquen a la ciencia y la historia.
- En el Hospital San José de Popayán la deuda total de las EPS alcanza los 447.690 millones de pesos de los cuales 258.300 corresponden a EPS intervenidas.