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Confirman segunda muerte tras derrumbe de edificio en Nueva York

Tras recibir la alerta, más de 250 bomberos y paramédicos fueron desplegados en el lugar para atender a los afectados y adelantar las labores de búsqueda y rescate.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
06:46 a. m.
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Una emergencia se registró en el distrito de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, luego de que una edificación de tres pisos colapsara durante la tarde del miércoles 11 de noviembre. El incidente dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y otras 17 heridas, entre ellas siete menores de edad, según confirmaron las autoridades.

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La emergencia ocurrió alrededor de las 16:00 horas locales, cuando el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió varios reportes sobre personas que habrían quedado atrapadas bajo los escombros tras el desplome de la estructura.

Tras recibir la alerta, más de 250 bomberos y paramédicos fueron desplegados en el lugar para atender a los afectados y adelantar las labores de búsqueda y rescate. Las imágenes difundidas desde la zona mostraron una considerable acumulación de escombros, así como parte de los muros de la edificación completamente destruidos.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, confirmó que dos personas perdieron la vida y que otras 17 resultaron lesionadas. De estas últimas, cuatro permanecían en estado crítico. La funcionaria también advirtió que no se tenía certeza sobre cuántas personas podían continuar atrapadas, por lo que anticipó que el operativo de emergencia sería prolongado.

¿Qué se sabe del derrumbe en Brooklyn?

Los primeros reportes indican que el colapso se produjo cerca de una obra de construcción. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido qué provocó el desplome de la edificación.

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El Departamento de Edificios de Nueva York informó que sus inspectores se trasladaron hasta el lugar para apoyar las labores de recuperación y evaluar las condiciones de estabilidad estructural de las construcciones cercanas, con el propósito de descartar nuevos riesgos.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó el trabajo de los organismos de emergencia y describió las dificultades que enfrentaban los equipos de rescate debido a la presencia de escombros inestables y espacios peligrosos bajo la superficie.

Algunos testigos también relataron los momentos de angustia que se vivieron durante el incidente. Un hombre identificado como Anthony contó al medio PIX11 News que escuchó gritos y un estruendo que comparó con el sonido de una bomba justo cuando la estructura se vino abajo.

Otra testigo, Melissa Orna, relató a The New York Times que el edificio comenzó a temblar antes de desplomarse por completo.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.

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