Empleatón Nacional 2026: cómo aplicar a más de 20.000 vacantes en Colombia

Quienes buscan trabajo para la temporada de fin de año ya pueden consultar más de 20.000 vacantes de empleo formal en la Empleatón Nacional 2026.

La feria, organizada por elempleo y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET), abrió el 9 de noviembre y recibe postulaciones en línea desde cualquier región del país. elempleo.com

¿Cómo postularse a las vacantes de la Empleatón Nacional 2026?

El primer paso es entrar al portal de la feria y registrar la hoja de vida. Si ya tiene una cuenta en elempleo, puede ingresar con sus datos y actualizar la información de su perfil. El registro y el envío de postulaciones son gratuitos. Consulte aquí las vacantes de la Empleatón Nacional 2026. www.elempleo.com

Una vez dentro, revise en qué ciudad se ofrece el puesto, qué experiencia solicita la empresa y cuáles son los requisitos del cargo.

Luego, seleccione la oferta que le interesa y envíe su candidatura desde la plataforma. Puede aplicar a varias vacantes si encuentra más de una que se ajuste a su perfil. elempleo.com

Parte de la oferta responde al aumento de la contratación durante la temporada de fin de año. Según elempleo, los puestos de la maratón incluyen prestaciones de ley y afiliación a salud, pensión y riesgos laborales. elempleo.com

¿Hasta cuándo estará abierta la feria virtual de empleo?

Según el calendario publicado por elempleo, los aspirantes pueden consultar las ofertas y enviar su hoja de vida hasta el martes 17 de noviembre de 2026. El portal funciona las 24 horas, así que cada persona puede hacer el trámite en el horario que le quede más cómodo. elempleo.com

La maratón también programó transmisiones del 10 al 12 de noviembre, de 11:00 a. m. a 12:00 del mediodía, por los canales digitales de elempleo, EL TIEMPO y ACOSET.

En esas jornadas, equipos de selección de las empresas participantes explican qué perfiles buscan y resuelven dudas sobre hojas de vida y entrevistas. La postulación se hace directamente en el portal, incluso si no pudo seguir las emisiones.