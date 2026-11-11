Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 11 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 11 de 2026
09:22 p. m.
09:22 p. m.
- El papa León XIV llegó a Perú, la presidente Keiko Fujimori lo acompañó mientras saludó y bendijo a los fieles presentes en el lugar.
- Un grupo especial del Ejército busca a Nancy Gómez, la esposa del alcalde Uribia, Jaime Buitrago. La mujer fue secuestrada por el ELN cuando salía de su casa rumbo al gimnasio.
- Con drones atacan peaje de Mondomo, en la vía Panamericana. Tras el ataque, hubo combates en la zona entre el Ejército y disidencias de las Farc.
- Indagación previa contra los exfarc e integrantes de comunes Luis Alberto Albán y Sandra Ramírez, tras la compulsa de copias de la Fiscalía por el crimen de Miguel Uribe Turbay.