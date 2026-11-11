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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 11 de noviembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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noviembre 11 de 2026
04:50 p. m.
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  • Fue secuestrada la esposa del alcalde Uribia en La Guajira. Nancy Gómez fue interceptada por varios hombres cuando salía de su casa rumbo a un gimnasio. Las autoridades apuntan a que el plagio habría sido cometido por el ELN.
  • Más fallas en el Aeropuerto el Dorado de Bogotá. En las últimas horas no funcionaron las máquinas que leen los pasaportes, el inconveniente se suma a la situación que dejó en negro las pantallas de control aéreo, hace una semana.
  • La Superintendencia Nacional de Salud impuso medida cautelar a la EPS Sanitas por la demora en entrega de medicamentos. Por su parte la EPS anunció un plan de acción para intentar superar esta crisis.
  • Noticias RCN conoció el testimonio de la investigadora de la Policía de Bogotá que se infiltró en la banda de asesinos de alias Picolino y logró su captura. Durante un año grabó el accionar delictivo de la organización.
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